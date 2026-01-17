Verissimo | Gemma Galgani Gabriele Muccino e Iva Zanicchi tra gli ospiti

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in programma oggi e domani, 17 e 18 gennaio. Tra gli ospiti di questa edizione figurano Gemma Galgani, Gabriele Muccino e Iva Zanicchi, che condivideranno momenti di approfondimento e riflessione. Le puntate offrono un’occasione per conoscere meglio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura italiana in un format sobrio e di qualità.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18 gennaio. Tutti gli ospiti del weekend. Sabato 17 gennaio – ore 16.30. L'appuntamento del sabato si apre con un'intervista al regista Gabriele Muccino e all'attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film Le cose non dette. A seguire, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua. Inoltre, spazio al percorso professionale di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie di Canale 5, con Sabrina Ferilli, A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna.

Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio! - A Verissimo, anticipazioni delle puntate del 17 e 18 gennaio con ospiti del cinema, tv e sport; spazio a storie di rinascita e celebrazioni. serial.everyeye.it

Verissimo, il weekend del 17 e 18 gennaio: tutti gli ospiti e le storie - Verissimo su Canale 5: tutti gli ospiti e le storie delle puntate di sabato 17 e domenica 18 gennaio, tra cinema, musica e testimonianze forti. lifestyleblog.it

