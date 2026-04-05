Un vasto incendio si sta propagando in una zona boschiva, con fiamme visibili tra gli alberi secchi. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze. Sul luogo sono presenti elicotteri che sorvolano l’area, mentre il vento contribuisce alla diffusione del fuoco. Le squadre di emergenza stanno operando per contenere il rogo e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Un fronte di fuoco che avanza tra alberi secchi, vento e silenzio rotto solo dal rumore degli elicotteri. Il lago Maggiore si è svegliato avvolto dall’odore acre del fumo, mentre sulle alture sopra Laveno-Mombello le fiamme hanno disegnato una linea rossa visibile anche a distanza. Una Pasqua segnata dall’emergenza, con i residenti costretti a lasciare le proprie case e i soccorritori impegnati senza sosta. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 10 ettari di bosco distrutti e di altri 30 ettari a rischio, mentre il lavoro dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il fronte principale dell’ incendio. Restano però diversi focolai attivi, segno che la situazione non è ancora definitivamente risolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, terribile incendio: tutto in fiamme. Evacuazioni!

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