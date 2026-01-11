Terribile incendio in Italia grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone
Nella notte, un grave incendio ha interessato un grattacielo in Italia, causando l’evacuazione di centinaia di persone. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo e un odore pungente, creando una situazione di emergenza. Le autorità sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza e gestire i soccorsi. Restano in corso le operazioni di ricostruzione e indagine sulle cause dell’incendio.
Il buio della notte è stato improvvisamente squarciato da un odore acre e pungente, un segnale silenzioso ma letale che si è insinuato nelle fessure delle porte mentre centinaia di persone erano ancora immerse nel sonno. In pochi istanti, il silenzio dei corridoi è stato sostituito dal grido d’allarme dei rilevatori e dal rumore frenetico di passi che cercavano una via d’uscita in una nebbia scura e impenetrabile. Molti abitanti si sono ritrovati prigionieri sui propri balconi, osservando le luci blu dei soccorsi riflettersi sulle facciate di cemento, mentre l’aria diventava ogni secondo più pesante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuata la struttura: 17 intossicati, 100 persone messe in salvo - Rogo alla “Torre B”, le fiamme hanno interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori. msn.com
Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone - Sono state circa 200 le persone evacuate all'alba dai Vigili del Fuoco dal grattacielo di Ferrara. notizie.tiscali.it
