Nella notte, un grave incendio ha interessato un grattacielo in Italia, causando l’evacuazione di centinaia di persone. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo e un odore pungente, creando una situazione di emergenza. Le autorità sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza e gestire i soccorsi. Restano in corso le operazioni di ricostruzione e indagine sulle cause dell’incendio.

Il buio della notte è stato improvvisamente squarciato da un odore acre e pungente, un segnale silenzioso ma letale che si è insinuato nelle fessure delle porte mentre centinaia di persone erano ancora immerse nel sonno. In pochi istanti, il silenzio dei corridoi è stato sostituito dal grido d’allarme dei rilevatori e dal rumore frenetico di passi che cercavano una via d’uscita in una nebbia scura e impenetrabile. Molti abitanti si sono ritrovati prigionieri sui propri balconi, osservando le luci blu dei soccorsi riflettersi sulle facciate di cemento, mentre l’aria diventava ogni secondo più pesante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuata la struttura: 17 intossicati, 100 persone messe in salvo - Rogo alla “Torre B”, le fiamme hanno interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori. msn.com