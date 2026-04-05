Invade la corsia opposta e provoca un frontale | guidava sotto l' effetto di alcol

Un incidente si è verificato sulla strada tra Lenola e Fondi, quando un'auto ha invaso improvvisamente la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Alla guida del mezzo coinvolto c’era una persona sottoposta ai effetti dell’alcol. L’impatto è avvenuto in prossimità di una curva, provocando danni a entrambe le vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il conducente, 51enne irlandese, sottoposto ad accertamenti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito ed è stato denunciato Sul luogo dell'incidente sono accorsi i carabinieri della stazione di Lenola, che hanno sottoposto il conducente, un 51enne residente in Irlanda, già noto alle forze dell'ordine, ad accertamenti alcolemici in una struttura sanitaria, come di rito. Gli esiti degli esami di laboratorio hanno evidenziato che l'automobilista, al momento del sinistro, guidava sotto l'effetto di sostanze alcoliche ed è stato pertanto denunciato a piede libero. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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