Invade la corsia opposta schianto frontale a Endine | tre feriti tra cui un bimbo di 4 anni
Un uomo di 52 anni ha perso il controllo dell’auto e ha causato uno scontro frontale sulla statale 42 a Endine, investendo la corsia opposta. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando il veicolo ha invaso la corsia opposta, rimanendo coinvolti tre persone, tra cui un bambino di quattro anni.
L’INCIDENTE. Un 52enne con a bordo il figlio di 4 anni ha perso il controllo dell’auto e ha causato un incidente frontale sulla statale 42. In tre in ospedale. Un incidente frontale lungo l a SS42 ha mandato in ospedale tre persone nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio a Endine Gaiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.50, all’altezza di via G. Paglia. Secondo una prima ricostruzione, un 52enne di origine senegalese, residente a Lovere, era alla guida di un’Audi A3 quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per invadere la corsia opposta e impattare frontalmente contro una Renault Clio che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sbanda e invade la corsia opposta, frontale choc a Filottrano: muore Sauro Montironi, grave un 40enne
A Filottrano, un grave incidente stradale ha causato la morte di Sauro Montironi e il ferimento di un uomo di 40 anni.
