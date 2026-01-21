Sbanda e invade la corsia opposta frontale choc a Filottrano | muore Sauro Montironi grave un 40enne

A Filottrano, un grave incidente stradale ha causato la morte di Sauro Montironi e il ferimento di un uomo di 40 anni. L’incidente si è verificato nella sera, in condizioni di scarsa visibilità e su strada scivolosa a causa della pioggia. La dinamica ha visto l’auto perdere il controllo e invadere la corsia opposta, sfociando in un impatto frontale.

FILOTTRANO Il buio della sera, la strada scivolosa per la pioggia, l'auto che sbanda e poi il frontale, con il rumore delle lamiere che s'accartocciano. È di una vittima e un ferito grave, ma giudicato dai medici non in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente verificatosi ieri sera a Montoro, lungo la Circonvallazione II Giugno, tra Filottrano e Osimo. A perdere la vita, il 62enne Sauro Montironi. Viveva a Filottrano con la famiglia. La sua Fiat Punto si è schiantata contro una Audi A3 condotta da un osimano di circa 40 anni. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Montironi, che procedeva verso Osimo.

