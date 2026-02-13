Montalto Pavese precipita con l’auto nel torrente in fondo alla scarpata | salvato dai vigili del fuoco

Montalto Pavese (Pavia), 13 febbraio 2024 – E' uscito di strada finendo nel letto di un torrente, scivolando in una scarpata di circa otto metri. L'incidente si è verificato attorno alle 22,30 di ieri sulla strada provinciale 198, in territorio comunale di Montalto Pavese, quando un uomo di 61 anni era al volante della sua auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Broni che hanno provveduto insieme ai sanitari all'estrazione del conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Croce rossa italiana provenienti da Stradella, l'automedica del 118 partita da Voghera, l'elisoccorso 118 e i carabinieri di Santa Giuletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montalto Pavese, precipita con l'auto nel torrente in fondo alla scarpata: salvato dai vigili del fuoco