Camion perde rimorchio in strada l’intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina ad Arezzo, via di Pescaiola, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a seguito della perdita di un rimorchio da parte di un camion. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza della strada e la rimozione del veicolo, per garantire la circolazione e prevenire eventuali incidenti. Sul luogo sono presenti ancora i tecnici per le operazioni di gestione e verifica.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenute in via di Pescaiola in loc. Viciomaggio, comune di Arezzo, per il recupero di un s emirimorchio staccatosi dalla motrice mentre era in transito, ostruendo la strada. I Vigili del Fuoco, intervenuti anche con una autogrù, hanno provveduto ad alzare il semirimorchio e riagganciarlo ad un trattore stradale liberando così la strada e ripristinando la circolazione veicolare. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale di Arezzo.

