Roma tegola Ferguson | ricaduta alla caviglia e forfait contro la Cremonese

Evan Ferguson si è infortunato alla caviglia durante l’allenamento a Trigoria, causando il suo forfait contro la Cremonese. La Roma teme una ricaduta e dovrà fare a meno del giovane attaccante nel prossimo impegno di campionato. Ferguson si è infortunato mentre lavorava con il gruppo, e i fisioterapisti stanno valutando la gravità del problema. I tifosi aspettano aggiornamenti sulla sua condizione, mentre la società cerca di trovare una soluzione alternativa per la gara in programma. La perdita di Ferguson complica le scelte di Mourinho.

La Roma perde nuovamente i pezzi a Trigoria e vede allontanarsi il recupero di Evan Ferguson per il match interno contro la Cremonese. L’attaccante irlandese avverte ancora un forte dolore alla caviglia dopo la ricaduta rimediata la scorsa settimana. Il forfait del centravanti nella sfida contro i grigiorossi appare ormai scontato dopo l’assenza forzata nella trasferta di Napoli. Il tecnico Gasperini deve fare i conti con un’infermeria affollata nel quartier generale capitolino. Se Koné viaggia spedito verso il rientro tra i convocati, rimangono ai box sia Wesley che El Shaarawy, entrambi indisponibili per la prossima giornata di campionato.🔗 Leggi su Serieagoal.it Juve, tegola Thuram: edema osseo e rischio forfait contro l’InterThuram si infortuna gravemente e rischia di saltare la partita contro l’Inter. Roma, Ferguson verso il forfait: Hermoso in pole per UdineEvan Ferguson rischia di saltare anche la prossima partita a Udine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mistero Ferguson, ennesima ricaduta alla caviglia: a rischio anche la CremoneseArchiviato il giorno di riposo la squadra si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti , ma il gruppo non sarà ancora al completo. Torna Koné e questa è già una buona notizia, ma non ... virgilio.it Roma, tegola Dovbyk: oltre un mese di stop. Ferguson e Ndicka (per ora) restano a TrigoriaPiove sull'asciutto in casa Roma, prima in classifica ma con diversi problemi di infortuni, soprattutto nel reparto avanzato. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato la lesione al tendine ... tuttomercatoweb.com TEGOLA RRAHMANI: LESIONE DI ALTO GRADO AL BICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRA Il difensore kosovaro dovrebbe essere indisponibile per almeno due mesi dopo l'infortunio rimediato in Napoli-Roma #sscnapoli #rrahmani facebook TEGOLA RRAHMANI: LESIONE DI ALTO GRADO AL BICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRA Il difensore kosovaro dovrebbe essere indisponibile per almeno due mesi dopo l'infortunio rimediato in Napoli-Roma #sscnapoli #rrahmani x.com