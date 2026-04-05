Inter Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 5 aprile 2026, alle 20:45, si gioca la partita tra Inter e Roma allo stadio San Siro di Milano, valida per la 31esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La sfida coinvolge le due squadre di calcio in programma nel campionato italiano di massimo livello.

Inter Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,45 Inter e Roma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 31esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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