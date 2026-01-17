Udinese Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire in streaming e in diretta tv la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 alla Bluenergy Arena di Udine. Di seguito, le modalità di visione e le probabili formazioni.

UDINESE INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 15 Udinese e Inter scendono in campo alla Bluenergy Arena di Udine, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Udinese e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

