Inter Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20:45, l’Inter sfida il Napoli allo stadio San Siro di Milano, in occasione della 20ª giornata di Serie A 2025-2026. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire la partita in streaming e in diretta TV, insieme alle probabili formazioni.

Inter Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20,45 Inter e Napoli scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

