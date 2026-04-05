Inter Roma LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 20:45 si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita sarà trasmessa in diretta e si potrà seguire con aggiornamenti in tempo reale. L’evento coinvolge due club del massimo campionato italiano e rappresenta una tappa importante della stagione. La cronaca e il risultato saranno disponibili dopo il fischio finale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Leggi anche: Inter Napoli LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Inter Napoli LIVE 0-0: cronaca, risultato e tabellino del matchCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,... Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Inter-Roma: ultimi biglietti e info per i tifosi; I convocati giallorossi per Inter-Roma; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Roma: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Inter-Roma di Domenica 5 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederlaDomenica 5 aprile, alle 20:45, la Roma sarà ospite dell’Inter a San Siro. Le due squadre si affronteranno nel big match valido per il 31° turno della Serie A. Entrambe le squadre lottano per obiettivi ... siamolaroma.it INTER-ROMA: fai il tuo pronostico facebook #Klinsmann: " #Inter- #Roma, la gara dell’anno e va blindato lo scudetto. Spero che #Bastoni si salvi qui" x.com