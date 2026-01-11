Segui con attenzione la cronaca in tempo reale di Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 2025/26. Alle 20:45, calcio d'inizio a San Siro, con aggiornamenti su risultato, andamenti e tabellino. Rimani con noi per tutte le informazioni sullo sviluppo di questa sfida tra due squadre protagoniste del campionato.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Leggi anche: Napoli Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Leggi anche: Inter Fiorentina LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato; Serie A, vincono Napoli, Fiorentina, Torino e Inter. VIDEO HIGHLIGHTS; Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Inter-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Napoli di Domenica 11 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Inter-Napoli live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it