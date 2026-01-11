Inter Napoli LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
Segui con attenzione la cronaca in tempo reale di Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 2025/26. Alle 20:45, calcio d'inizio a San Siro, con aggiornamenti su risultato, andamenti e tabellino. Rimani con noi per tutte le informazioni sullo sviluppo di questa sfida tra due squadre protagoniste del campionato.
di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Napoli Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Leggi anche: Inter Fiorentina LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato; Serie A, vincono Napoli, Fiorentina, Torino e Inter. VIDEO HIGHLIGHTS; Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.
Inter-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Napoli di Domenica 11 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Inter-Napoli live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it
Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Inter e Napoli è in programma a San Siro alle ore 20. tuttosport.com
Wow beautiful Mermaid and her cute babies ???? #mermaid #funnyshorts #shorts
OCCASIONE D'ORO PER IL NAPOLI: IL MILAN NON SCAPPA Pari nel finale dei rossoneri contro la Fiorentina, con Allegri che non approfitta dello scontro diretto tra Inter e Napoli Ora, per gli azzurri, la missione diventa doppia: non far scappare l'Inter e - facebook.com facebook
#FiorentinaMilan, Verona-Lazio, Inter-Napoli e Roma: le ultimissime x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.