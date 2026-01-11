Inter Napoli LIVE 0-0 | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 20:45 di oggi, a San Siro, si svolge il match tra Inter e Napoli, valido per il 20° turno della Serie A 2025/26. Segui live cronaca, risultato e tabellino di questa importante sfida tra le due squadre. Restate aggiornati per tutte le novità e le fasi più significative dell'incontro.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l'Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.

