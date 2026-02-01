La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 3-1 in casa. Marrotta segna un gol e prova a riavvicinare i suoi, ma la Juve tiene saldo il vantaggio. La partita si è giocata oggi, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. I giovani bianconeri controllano il gioco e alla fine portano a casa i tre punti.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 3-1 sintesi e moviola. 50? Altro cambio per Pecorari: Cussotto sostituisce Laurenti 45? GOL DEL SASSUOLO- Marrotta approfitta di una dormita della difesa e calcia in porta, Moretti, non irreprensibile, lascia passare e i neroverdi accorciano le distanze 41? Monte rileva Della Rossa, primo cambio per Pecorari INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Altro fallo del Sassuolo, ospiti nervosi dopo i tre gol subiti in 15 minuti 35? TRIS JUVE- Laruccia incontenibile, attira a sè tre avversari e mette al centro forte e teso: Albanese al posto giusto insacca, firmando il terzo gol bianconero 32? GOL DELLA JUVE- Nobile si allarga sulla sinistra, cross morbido sul secondo palo dove Capristo può appoggiare in rete di prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 3-1 LIVE: Marrotta accorcia le distanze!

Approfondimenti su Juventus Sassuolo Under15

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Sassuolo Under15

Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli.

Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com

La. #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match x.com

Canzi presenta la gara col Sassuolo Le parole del tecnico della Juventus Women - facebook.com facebook