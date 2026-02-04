Inter Torino LIVE 2-1 | Kulenovic accorcia le distanze! Ultime minuti di gara

All’U-Power Stadium di Monza, il match tra Inter e Torino si accende negli ultimi minuti. Dopo una partita combattuta, i nerazzurri passano in vantaggio con un gol importante, ma i granata non mollano e trovano il gol della speranza con Kulenovic, che accorcia le distanze. La gara si conclude con un risultato di 2-1 per l’Inter, che ora avanza in Coppa Italia.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.»

L'Inter e Bologna si affrontano a San Siro nel 18° turno della Serie A 202526.

LIVE - Inter-Torino 2-0, 57': Chivu cambia la coppia d'attacco, dentro Pio e Lautaro. In campo anche SucicINTER-TORINO 2-0 (34' Bonny, 48' Diouf) LIVE MATCH 56' - Chivu sfrutta la situazione per operare tre cambi: fuori Thuram (non convintissimo), Bonny e Mkhitaryan per Lautaro ... fcinternews.it

INTER-TORINO 2-1 (34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T))61' - Tre cambi anche per il Torino: dentro Lazaro, Maripan e Ilkhan per Pedersen, Marianucci e Anjorin. 60' - Torino galvanizzato, Pedersen mette di nuovo in mezzo ma stavolta Martinez è reattivo e ... fcinternews.it

It’s on: Inter-Torino Inter-Torino è cominciata facebook