Serie A il Napoli pareggia 2 a 2 con l’Inter al San Siro

Il Napoli ottiene un pareggio per 2-2 contro l’Inter al San Siro, interrompendo una serie di sei vittorie consecutive dei nerazzurri. La partita si è conclusa con una doppietta di Scott McTominay, che ha permesso agli azzurri di conquistare un punto prezioso in un match equilibrato. Entrambe le squadre continuano a mantenere alte le proprie ambizioni in classifica, con un risultato che riflette l’equilibrio tra le contendenti.

Gli azzurri fermano la scia positiva dell'Inter grazie a doppietta di McTominay. Dopo sei vittorie consecutive in Serie A l'Inter viene fermata dal Napoli al San Siro, pareggiano 2 a 2 grazie a Scott McTominay che non sbaglia davanti alla rete dei campioni d'inverno. Dopo soli nove minuti l'Inter sblocca la partita, il Napoli perde la palla a centro campo consentendo ai nerazzurri di arrivare nell'area piccola. Thuram riceve la sfera, la passa a Dimarco che si coordina con il sinistro e non sbaglia. Il match è equilibrato, gli azzurri non mollano e al 26° dalla fascia sinistra parte l'azione che porterà al pareggio azzurro grazie ad Elmas che vede e trova McTominay che segna battendo Sommer.

Inter-Napoli 2-2, risultato della partita di Serie A: Dimarco e Calhanoglu, doppietta di McTominay. Gli highlights - Inter in vantaggio per due volte (Dimarco e Calhanoglu), Napoli due volte di ...

