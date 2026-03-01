Gol Conceicao | la Juve la pareggia con un capolavoro assoluto del portoghese! Ristabilita la parità a Roma
La Juventus trova il pareggio contro la Roma grazie a un gol spettacolare di Conceicao, il giocatore portoghese che, poco dopo la ripresa, supera la difesa avversaria. La rete di Conceicao riaccende le speranze della squadra di mister Spalletti, che aveva incassato il gol iniziale. La partita si mantiene equilibrata con entrambe le squadre che lottano per il risultato.
Gol Conceicao: lampo del portoghese, che spiazza Svilar con un diagonale chirurgico! Juve avanti poco prima del duplice fischiodi Redazione JuventusNews24Gol Conceição, il fantasista sblocca il match con un diagonale chirurgico capitalizzando un assist geniale di Cambiaso: lo...
Conceicao strappa applausi: «Ieri la prova della sua indispensabilità. E se prende gusto con il senso del gol…». La pagella del portoghesedi Redazione JuventusNews24Conceição Juve, il portoghese incanta ancora e riceve il voto più alto confermandosi il migliore in campo.
CONCEICAO SBLOCCA JUVE ROMA E SI FESTAGGIA SOTTO LA CURVA
La permanenza di Conceicao dipende dall’arrivo di offerte interessanti per la Juventus. A Spalletti piace come calciatore, ma un esterno titolare della Juve deve garantire un rendimento più continuo, sia nelle prestazioni sia in termini di gol [Mirko Di Natale] - facebook.com facebook
Ok, #David, #Openda, #Zhegrova, #Conceicao etc. non si sono rivelati all'altezza, ma da dove viene la convinzione che con #Vlahovic questa squadra avrebbe fatto caterve di gol Prima dell'infortunio Dusan aveva realizzato 6 reti in 17 presenze, 1 gol ogni 3 x.com