Nel match tra Inter e Roma, la valutazione delle prestazioni vede un’ottima prova di Thuram, che riceve un voto di 8. Ndicka si distingue invece per un rendimento deludente, con un punteggio di 4. Lautaro Martinez segna il suo gol già al primo minuto, grazie a un assist di Thuram, che successivamente segna anche lui. La partita si è conclusa con diverse valutazioni tra i giocatori in campo.

A Lautaro bastano 60 secondi per tornare al gol, assistito proprio da Thuram che poi si scatena ritrovando anche il gol. Tra i nerazzurri non c'è nemmeno un'insufficienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Roma, le pagelle: è una ThuLa piena da 8. Disastro Ndicka, 4

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