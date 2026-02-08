Inter da applausi al Mapei Stadium | Dimarco è ovunque Lautaro e Thuram firmano lo 0-5

L’Inter di Cristian Chivu ha dominato il Sassuolo con un punteggio secco di 0-5 al Mapei Stadium. Dimarco ha corso ovunque, Lautaro e Thuram hanno segnato i gol che hanno chiuso la partita. I nerazzurri conservano la testa della classifica e aumentano il vantaggio sul Milan, ora a +8. È stata una vittoria senza discussioni, con una prestazione convincente e senza dubbi.

L' Inter di Cristian Chivu travolge il Sassuolo con un netto 0-5 al Mapei Stadium, blindando il primato in classifica e portandosi provvisoriamente a +8 sul Milan. In una serata dominata dalla qualità dei singoli e dall'organizzazione tattica, a brillare è soprattutto la stella di Federico Dimarco, autore di una prestazione monumentale: un salvataggio sulla linea in apertura di match, due assist millimetrici e una traversa colpita. I nerazzurri chiudono la pratica già nel primo tempo con Bisseck e Thuram, dilagando poi nella ripresa con Lautaro Martinez, Akanji e il sigillo finale di Luis Henrique, mentre i neroverdi restano in dieci per l'espulsione di Matic.

