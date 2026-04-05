Inter inarrestabile | travolge la Roma 5-2 al Meazza

L’Inter ha vinto 5-2 contro la Roma nel match giocato al Meazza, confermando la sua vena offensiva. La squadra ha segnato più gol rispetto agli avversari, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. La partita ha visto diverse reti e azioni offensive da entrambe le parti, con l’Inter che ha mantenuto il controllo del gioco per gran parte del tempo. Questo risultato si inserisce in un momento di particolare attenzione sulla corsa al finale di stagione.

Ogni volta che si addensano nubi sul finale di stagione, l’Inter trova sempre il modo di mettere a tacere i critici. Nonostante le polemiche sulle prestazioni di alcuni nerazzurri nella disfatta con la Bosnia, l’Inter travolge con una eloquente “manita” la Roma di Gasperini, allungando in attesa del posticipo tra Napoli e Milan di Pasquetta. Il gol immediato di Lautaro Martinez sembra mettere in discesa la partita ma i giallorossi riescono a pareggiare i conti con Mancini. Il primo tempo si chiude in pieno recupero con una magia di Calhanoglu che inganna Svilar ma è la ripresa a condannare la Roma, che subisce tre reti nel giro di dieci minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter inarrestabile: travolge la Roma 5-2 al Meazza Inter-Atalanta, finisce 1-1 la sfida al MeazzaInter-Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell’anticipo della 29a giornata di Serie A. Cerimonia apertura Olimpiadi a San Siro: stop al calcio. Ecco quando Inter e Milan torneranno al MeazzaMartedì la sfida in Champions League contro l’Arsenal, venerdì quella in campionato contro il Pisa, in programma alle 20. L’Inter travolge la Roma 5-2 e allunga in vetta in attesa di Napoli-MilanL'Inter travolge 5-2 la Roma nel big match domenicale della 31ª giornata. Al suo rientro, Lautaro Martinez si fa subito sentire e va in gol al 1' su assist di Thuram. La Roma sbanda ma reagisce e pare ... tg.la7.it L’Inter travolge la Roma e allunga in Serie A, in attesa di Napoli-MilanL'Inter ha travolto la Roma per 5-2 in uno dei big match della 31ma giornata della Serie A, che è ritornata protagonista nel weekend di Pasqua dopo ... oasport.it