Inter-Atalanta finisce 1-1 la sfida al Meazza

Nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A, Inter e Atalanta hanno concluso il match con un pareggio di 1-1. La partita si è giocata al Meazza e i gol sono stati segnati da Pio Esposito al 26° minuto e da Krstovic all’82°. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria negli ultimi minuti di gioco.

Inter-Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell’anticipo della 29a giornata di Serie A. I gol di Pio Esposito al 26? e di Krstovic all’82’. Espulso l’allenatore dell’Inter Chivu. Un punto a testa A hard-fought point in Milan @acqualete #InterAtalanta #GoAtalantaGo??? pic.twitter.comTPKR9UpArp — Atalanta B.C. (@AtalantaBC) March 14, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter-Atalanta, finisce 1-1 la sfida al Meazza Articoli correlati Inter-Napoli, la designazione arbitrale: chi fischia al Meazza e chi sarà al VarSarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere domenica sera al Meazza di Milano il big match della ventesima giornata di campionato tra... Leggi anche: Inter-Napoli, nessun pienone al Meazza: biglietti ancora in vendita Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Atalanta finisce 1 1 la sfida al... Temi più discussi: Pronostico Inter-Atalanta | Serie A 2025/26; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Chi vince di più 'di corto muso' in Serie A? Allegri specialista, ma alle sue spalle...; Torino-Parma apre il turno, Inter-Atalanta e Lazio-Milan i big match. Serie A, l'Inter non graffia e l'Atalanta ringrazia: a San Siro finisce 1 a 1l'Inter rallenta la corsa tricolore: l'Atalanta fa pari a San Siro L'Atalanta ferma l'allungo dell'Inter in classifica sul campo dei nerazzurri: il primo big match della 29esima giornata di Serie A si ... msn.com Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it INTER SU TUTTE LE FURIE!!! RIGORE CHIESTO A GRAN VOCE PER IL CONTATTO SCALVINI-FRATTES!! Per Stramaccioni è sicuramente rigore, per Luca Marelli ci sta aver reputato troppo lieve l'episodio #InterAtalanta #Inter #Atalanta x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook