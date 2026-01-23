Cerimonia apertura Olimpiadi a San Siro | stop al calcio Ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro comporta lo stop delle attività calcistiche. Inter e Milan torneranno in campo rispettivamente martedì in Champions League contro l'Arsenal e venerdì in campionato contro il Pisa, alle 20. Questa pausa temporanea permette di rispettare il calendario degli eventi olimpici, riprendendo poi regolarmente le partite nel rispetto delle competizioni nazionali e internazionali.

Martedì la sfida in Champions League contro l’Arsenal, venerdì quella in campionato contro il Pisa, in programma alle 20.45 sempre a San Siro. In tanti si chiedono perché i nerazzurri tornano in campo dopo soli tre giorni in Serie A. La motivazione è semplice: da domani lo stadio passerà nelle mani degli organizzatori di Milano-Cortina e del direttore artistico Marco Balich in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà il 6 febbraio proprio nell’impianto simbolo del calcio milanese e tra i più iconici a livello internazionale. La sfida tra Inter e Pisa sarà così l’ultima a San Siro prima dello “ stop olimpico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

