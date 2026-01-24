Pazza Inter nella notte del saluto a San Siro è fuga Scudetto?

Nella notte di San Siro, l'Inter ha ottenuto una vittoria importante che potrebbe rappresentare un passo decisivo verso lo scudetto. La prestazione dimostra determinazione e capacità di reagire alle difficoltà, elementi fondamentali in questa fase del campionato. Un risultato che rafforza la posizione dei nerazzurri e alimenta le speranze di conquistare il titolo, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine.

Milano – È un successo che sa di fuga Scudetto perché somiglia alle vittorie che segnano una stagione: quelle in cui vai sotto, ti guardi allo specchio, ti scopri vulnerabile e poi ribalti tutto con prepotenza. Il 6-2 al Pisa, dopo lo 0-2 al ventitreesimo, non è solo un risultato largo: è la fotografia di una squadra che, nel momento peggiore, trova una leva interna e trasforma il panico in dominio. E il +6 sul Milan, stasera, assume il sapore della prima vera spallata. Che, come detto, passa per mille storie. L’ennesimo capitolo della stagione da incubo di Sommer nasce da un pasticcio con Zielinski, Moreo segna da lontano e poi raddoppia di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter Pisa da 0-2 a 6-2: gara pazza a San SiroL'incontro tra Inter e Pisa a San Siro ha visto una rimonta sorprendente, con i nerazzurri che sono passati da uno svantaggio di 0-2 a un risultato finale di 6-2.

Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca a fuga! Ecco dove si deciderà il big matchL'incontro tra Inter e Napoli, valido per il 20° turno di Serie A, rappresenta una partita chiave per la zona alta della classifica.

