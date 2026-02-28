Inter Genoa sconfitto a San Siro 2 a 0 | lo scudetto si avvicina

L'Inter di Christian Chivu ha vinto 2-0 contro il Genoa a San Siro, portando il vantaggio in classifica a 13 punti. La partita si è conclusa con due reti segnate dalla squadra di casa, mentre il Genoa si è fermato senza segnare. La sfida si è disputata nello stadio di Milano e si presenta come un passo importante nella corsa scudetto.

L'Inter di Christian Chivu batte 2-0 il Genoa e porta a 13 punti - in attesa che il Milan sfidi la Cremonese - il suo vantaggio in vetta alla classifica. Un gol per tempo, prima Dimarco a sbloccare il parziale con una perla mancina, poi Calhanoglu a chiudere i giochi dal dischetto. L'Inter prova subito a dare la sua impronta al match, davanti a un Genoa che ricerca maggiormente la ripartenza. La prima chance della gara ce l'hanno proprio i nerazzurri, con il controllo e tiro al volo di Bonny che impegna non poco Bijlow. Nerazzurri pericolosi e fautori di ottime manovre offensive, come accade al 27', quando Mkhitaryan ha campo davanti a sé ed è libero di calciare dalla distanza colpendo però la traversa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, Genoa sconfitto a San Siro 2 a 0: lo scudetto si avvicina Leggi anche: Inter-Juventus: Chivu e Spalletti si giocano lo scudetto a San Siro Leggi anche: Inter, obiettivo Scudetto: a San Siro arriva il Genoa Approfondimenti e contenuti su San Siro. Temi più discussi: Inter-Genoa 2-0, le pagelle della partita di Serie A; Genoa, De Rossi: Contro l’Inter non è sconfitta scontata, vietato rassegnarsi alla mediocrità; Inter-Genoa 2-0: a Milano non basta l'orgoglio rossoblu, troppo forti i nerazzurri; Chivu: Inter-Genoa importante, abbiamo sempre reagito. Più forti? Teoria. In pratica…. L’Inter si rialza con il Genoa e allunga in Serie A, il Napoli vincere allo scadere, Como da Champions LeagueL'Inter ha sconfitto il Genoa per 2-0 nell'anticipo della 27ma giornata di Serie A, rialzando la testa dopo la dolorosa eliminazione subita nei playoff di ... oasport.it Inter-Genoa 2-0: video, gol e highlightsL’aria di campionato fa bene all’Inter che dimentica l'eliminazione in Champions con il Bodo, batte il Genoa e vola momentaneamente a +13 sul Milan. Nerazzurri in dominio nel primo tempo: al 31’ un gr ... sport.sky.it #Chivu a DAZN: "Non ho visto il rigore perché voglio sentire il boato di San Siro. #Dimarco È tutto merito suo" x.com Inter, marcia inarrestabile: 2-0 al Genoa e +13 in vetta La risposta è arrivata sul campo. Dopo l’eliminazione in Champions League, l’Inter batte 2-0 il Genoa a San Siro e allunga ancora in campionato. Ottava vittoria consecutiva, quattordicesima nelle ultime q - facebook.com facebook