Cruciani commenta la situazione della squadra, affermando che l’ambiente sembra depresso e che ci sono troppe scuse legate a presunti errori arbitrali. Dice inoltre che, in caso di mancata vittoria dello Scudetto, questa non sarebbe dovuta a un fallo di mano di Pongracic. Il conduttore analizza il momento dei nerazzurri, considerando vantaggi e difficoltà.

Inter News 24 Cruciani, il conduttore analizza il momento dei nerazzurri tra vantaggi rassicuranti e l’ombra di una crisi d’identità. L’analisi del momento nerazzurro si arricchisce di una voce fuori dal coro, quella di Giuseppe Cruciani, che nel corso dell’ultimo podcast Numeri 1 ha cercato di ridimensionare l’allarmismo che circonda la capolista. Nonostante il rallentamento degli uomini di Cristian Chivu, Cruciani ha invitato la piazza alla calma, sottolineando come il primato sia ancora saldamente nelle mani dei nerazzurri. « La crisi dell’Inter in queste giornate è sotto gli occhi di tutti, ma discutere l’Inter alla fine di marzo con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruciani scuote l’Inter: «Ambiente depresso e vittimismo? Basta scuse. Se perde lo Scudetto non è per il fallo di mano di Pongracic…»

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