L’Inter pensa già al Bodo Mkhitaryan e Akanji lanciano la fuga scudetto

Mkhitaryan e Akanji sono protagonisti di una vittoria decisiva contro il Lecce, che rafforza la posizione dell’Inter in classifica. La squadra nerazzurra torna a concentrarsi sul campionato, dopo aver perso terreno in Champions League. La vittoria a Lecce dimostra la determinazione dei nerazzurri a mantenere il ritmo e a prepararsi per le prossime sfide. La lotta scudetto si riaccende con un risultato che dà fiducia alla squadra.

La strada maestra riparte dal Via del Mare. È nella tana del Lecce che l’ Inter ritrova le certezze del campionato, perse nella parentesi norvegese in Champions (martedì sera a San Siro si ripartirà da un 3-1 da rimontare) e rimesse in gioco in quella Serie A in cui i nerazzurri danno seguito alla propria corsa. Un 2-0 firmato da due subentrati, Mkhitaryan e Akanji, dopo un’ora in cui il muro dei pugliesi regge alla grande, poco o nulla scalfito da un duo offensivo dalle polveri bagnate e trafitto con un punto di forza, i calci piazzati, che sono anche una debolezza del Lecce. Chivu, che rispetto a mercoledì scorso cambia sette uomini nella formazione iniziale, (ma non Bastoni che viene fischiato dai presenti ad ogni tocco), aspetta ora la risposta del Milan, spedito momentaneamente a -10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lecce Inter 0-2, i nerazzurri proseguono la corsa verso lo Scudetto. Al ‘Via del Mare’ decisivi Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji segnano e portano l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce.

Inter Bodo, Akanji non si arrende e pensa al ritorno: «Abbiamo un’altra possibilità per riprenderci e fare la cosa giusta»Akanji non si dà per vinto dopo la sconfitta in Norvegia contro l’Inter Bodo.

