Inter piano Kim | prestito e riscatto a 15 milioni per il dopo Acerbi

L'Inter sta definendo un'operazione per rinforzare la difesa con l'acquisto di Kim Min-jae. Secondo quanto si apprende, il club ha predisposto un prestito e un successivo riscatto a 15 milioni di euro. L'obiettivo è sostituire i difensori partenti, Acerbi e De Vrij, con un intervento mirato sul mercato.

L’ Inter prepara il colpo di teatro in difesa e punta dritto su Kim Min-jae per raccogliere l’eredità dei partenti Acerbi e De Vrij. La dirigenza nerazzurra, forte del successo dell’operazione Akanji — rivelatosi il miglior innesto dell’ultima sessione estiva per solidità e impatto — intende replicare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, Marotta e Ausilio sono pronti a sfruttare il momento di appannamento del sudcoreano in Baviera, dove il minutaggio ridotto ha trasformato l’ex pilastro del Napoli in una vera e propria occasione di mercato per la nuova Inter di Cristian Chivu. Il piano finanziario è già delineato: un’operazione complessiva che prevede un riscatto fissato a 15 milioni di euro, oltre al corrispettivo per il prestito immediato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, piano Kim: prestito e riscatto a 15 milioni per il dopo Acerbi Articoli correlati Leggi anche: Napoli, affare fatto per Alisson Santos: prestito dallo Sporting con riscatto a 15 milioni Leggi anche: Gila Inter: il piano di Marotta per il dopo Acerbi passa dall’agente di Lautaro Martinez Tutto quello che riguarda Inter piano Kim prestito e riscatto a... Discussioni sull' argomento Kim alla Akanji! Possibile prestito con diritto: ecco le cifre del possibile affare...; DA MILANO - Inter, torna di moda il nome di Kim, si pensa al prestito con diritto di riscatto; Inter, torna di moda il nome di Kim: i nerazzurri valutano un'operazione alla Akanji; Gila-Inter? Il Milan è in netto vantaggio, Marotta vira su Kim e... Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow RangersShinji Kim, centrocampista della Roma, passa in prestito a Rangers. Di seguito il comunicato ufficiale del club scozzese: I Rangers hanno ufficializzato l’arrivo in prestito di Kim Shin Ji dall’AS ... tuttomercatoweb.com Lautaro Martinez e Soulé scaldano i motori: puntano a essere protagonisti in #Inter- #Roma x.com Bastoni- Di Marco - Barella: Un aggettivo per il blocco Inter in Nazionale - facebook.com facebook