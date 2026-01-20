Incidente tra due auto sulla SS36 | 23enne in ospedale e traffico in tilt

Un incidente tra due auto sulla SS36, tra Verano Sud e Carate Brianza, ha causato rallentamenti e traffico intenso. Coinvolto un giovane di 23 anni, che è stato trasportato in ospedale. La situazione ha provocato disagi alla viabilità nel tratto interessato, con le autorità al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Rallentamenti e traffico in tilt sulla SS36 nel tratto tra Verano Sud e Carate Brianza a causa di un incidente tra due auto, nel quale è rimasto coinvolto un giovane di 23 anni.Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.I soccorsiImmediato l'intervento dei soccorsi: sul posto i.

