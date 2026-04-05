Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull’A21 | ferito il genitore

Un bambino di 8 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A21, mentre viaggiava in moto con il padre. Il genitore è rimasto ferito nell’incidente e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per gestire la viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino: il bambino viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una macchina finendo contro un guardrail. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso: per il bambino però non c'è stato nulla da fare. Il padre del bambino, con ferite non gravi, è stato portato all'ospedale di Asti. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni. Viaggiava in moto con il padre, indaga la poliziaTragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, dove un bambino di 8 anni ha perso la vita in...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anni. Scontro con un'auto sull'A21 ad AstiUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti...

Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Bergamo, si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta di rapirlo - 31/03/2026 - Video; Si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta dai rapirlo; Dentro la Notizia: Si finge padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo: arrestato Video; Osio Sotto, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dall'allenamento fingendosi il padre: arrestato.

Tragedia in autostrada: muore bimbo di 8 anni, era in sella alla moto con il padreLo scontro con un'auto ha sbalzato il piccolo contro il guardrail. Inutili i soccorsi dell'elisoccorso atterrato in autostrada, il padre sotto ch ... zoom24.it

Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore sull’A21, schianto in moto col padrePasqua segnata dal dolore sulle strade piemontesi, dove in poche ore si sono consumate due tragedie che riportano al centro il tema della sicurezza stradale ... thesocialpost.it

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per facebook

Bimbo di 8 anni morto sulla A21: Pasqua tragica sulle strade piemontesi x.com