Incidente sull' A21 muore un bambino di 8 anni Viaggiava in moto con il padre indaga la polizia

Un grave incidente sull’autostrada A21 tra Felizzano e Asti Est, in direzione Torino, ha causato la morte di un bambino di 8 anni. Il bambino viaggiava in moto insieme al padre, che è stato coinvolto nell’incidente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il bambino.

Tragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, dove un bambino di 8 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava a bordo di una moto guidata dal padre quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un’automobile. La dinamica dell'incidente A seguito dell’impatto, il conducente avrebbe perso il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. La violenza dell’urto ha sbalzato entrambi gli occupanti sull’asfalto. Per il bambino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati anche dall’elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni. Viaggiava in moto con il padre, indaga la polizia Fu investito mentre viaggiava in bici, muore due anni dopo l'incidente: la Procura indagaLa donna dell'auto non si fermò a prestare soccorso, credendo di aver colpito un animale L’investimento, la lunga fase di cure e riabilitazione, poi... Leggi anche: Asti, Bimbo di 8 anni muore in uno schianto sull'autostrada, era in moto col padre Temi più discussi: Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre; Brucia le sterpaglie, prova a spegnere le fiamme e muore davanti al figlio - BresciaToday; Autovelox sulla A21 nei pressi del cantiere dopo l’incidente mortale; Sorpresa tra le sterpaglie | trovate 20 bici rubate a Borgofranco d' Ivrea ladri in fuga valgono 100mila euro. Pasqua di sangue in Piemonte: bimbo di 8 anni muore in moto sull’A21Schianto con un’auto tra Felizzano e Asti: ferito il padre, traffico paralizzato. È la seconda tragedia in poche ore ... giornalelavoce.it Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre(ANSA) - TORINO, 05 APR - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. tuttosport.com “Dopo un tremendo incidente sull’A1, abbiamo trovato professionalità ed empatia al pronto soccorso del Santa Rosa” Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/un-tremendo-incidente-sulla1-trovato-professionalita-ed-empatia-al-pronto-soccorso-d facebook Incidente mortale a Fornelli Tragedia sull’ex Statale 627. Tre auto si sono scontrate per cause da accertare. Ci sono un morto e sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un 27enne della provincia di Isernia. #IoSeguoTgr x.com