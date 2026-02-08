Maxi incidente sulla tangenziale Nord | traffico in tilt e 6 persone coinvolte

Un incidente grave ha bloccato la tangenziale Nord. Sei veicoli sono stati coinvolti in una tamponamento a catena, creando una lunga coda di tre chilometri. Sei persone sono rimaste ferite, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle condizioni di tutti i coinvolti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, e il traffico si è accumulato su strade alternative. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la circolazione è rimasta molto rallentata fino a quando la situazione non è stata sotto controllo.

Traffico in tilt con 3km di coda a casa di un maxi incidente che è stato causato da un tamponamento a catena tra 6 veicoli. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 8 febbraio, sulla Tangenziale Nord all'altezza della galleria San Rocco a Monza.

