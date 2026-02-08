Maxi incidente sulla tangenziale Nord | traffico in tilt e 6 persone coinvolte

Da monzatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave ha bloccato la tangenziale Nord. Sei veicoli sono stati coinvolti in una tamponamento a catena, creando una lunga coda di tre chilometri. Sei persone sono rimaste ferite, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle condizioni di tutti i coinvolti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, e il traffico si è accumulato su strade alternative. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la circolazione è rimasta molto rallentata fino a quando la situazione non è stata sotto controllo.

Traffico in tilt con 3km di coda a casa di un maxi incidente che è stato causato da un tamponamento a catena tra 6 veicoli. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 8 febbraio, sulla Tangenziale Nord all’altezza della galleria San Rocco a Monza.I soccorsiA rimanere coinvolte sono.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Tangenziale Nord

Incidente in Tangenziale, più auto coinvolte: traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Catania, coinvolgendo multiple vetture all’altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Maxi incidente sulla Comasina: 4 persone in ospedale e traffico in tilt

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tangenziale Nord

Argomenti discussi: Maxi incidente con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena: tamponamento a catena, traffico in tilt per ore; Maxi tamponamento sulla tangenziale, strada bloccata da decine di auto; Modena, maxi tamponamento a catena sulla tangenziale: 15 auto coinvolte, il video; Incidente in tangenziale a Modena: Maxi tamponamento tra 15 auto con feriti paralizza il traffico. E in autostrada A1 morto investito un pedone.

maxi incidente sulla tangenzialeMaxi incidente sulla tangenziale Nord: traffico in tilt e 6 persone coinvolteTraffico in tilt con 3km di coda a casa di un maxi incidente che è stato causato da un tamponamento a catena tra 6 veicoli. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 8 febbraio, sulla T ... monzatoday.it

maxi incidente sulla tangenzialeMaxi tamponamento in tangenziale a Modena: coinvolte 15 auto, traffico in tiltQuesta mattina, lunedì 2 febbraio 2026, un maxi tamponamento a catena ha provocato gravi disagi sulla tangenziale di Modena (SS12), in direzione Nord, nei pressi dell’uscita 3. Un incidente che ha coi ... notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.