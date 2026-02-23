Incidente sull' A26 maxi tamponamento tra quattro auto e traffico in tilt

Un maxi tamponamento sull'A26 ha coinvolto quattro auto, causando sei feriti lievi. La causa sembra essere stata un improvviso rallentamento del traffico, che ha provocato una collisione a catena. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico si è accumulato per diversi chilometri. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore, lasciando gli automobilisti bloccati. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

É successo nella prima serata di domenica, all'altezza dello svincolo di Gravellona Toce, in direzione nord. Sei i feriti, non gravi Sei feriti, fortunatamente non gravi, quattro auto coinvolte e alcuni chilometri di coda. É questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella prima serata di ieri, domenica 22 febbraio, sull'A26, all'altezza dello svincolo di Gravellona Toce, in direzione nord. É successo poco prima delle 19, quando è avvenuto un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Sei le persone rimaste ferite nello schianto, tutte fortunatamente non in maniera grave, due delle quali sono state estratte dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

