Bergamo si amplia gres art | 1.500 metri quadri in più Aprirà in autunno
A Bergamo si amplia Gres Art. L’azienda investirà 1.500 metri quadri in più nello stabile costruito all’inizio del Novecento. I lavori partireanno in autunno, con l’obiettivo di preparare lo spazio per nuovi reparti e aumentare la produzione. La decisione arriva in un momento di crescita per l’azienda, che punta a rafforzare la sua presenza nel settore.
IL PROGETTO. Pronto a partire un intervento su un’area di 1.500 mq nello stabile realizzato nei primi del Novecento. Ospiterà eventi fino a mille persone. La dg Acquati: «Faremo rivivere questi luoghi con una proposta variegata». La trama dei mattoni, lo scheletro di carpenteria, le ampie vetrate, i silos. Un altro pezzo dell’ex Gres di via San Bernardino è pronto a rivivere con contenuti artistici e culturali, un ampliamento del progetto «gres art 671» inaugurato a novembre 2023, a cui ora si va ad aggiungere un «plus», «gres art 671+». Agli attuali 3.500 metri quadri di superficie se ne aggiungeranno altri 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
