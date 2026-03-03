A Firenze, una notte terribile coinvolge un ragazzo di 17 anni che, dopo aver consumato alcool, si addormenta su un tram. Un uomo sconosciuto lo trascina giù dal mezzo e, successivamente, lo aggredisce e commette violenza. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche necessarie per ricostruire l’intera vicenda.

FIRENZE – Notte da incubo a Firenze un ragazzo di 17 anni. Il giovane, sotto l’effetto dell’alcool, dopo essersi addormentato a bordo della tramvia, è stato aggredito e violentato per strada da uno sconosciuto. E’ successo alle prime ore del giorno del 14 febbraio 2026, come riportato dal Corriere Fiorentino, nei pressi del parcheggio scambiatore, vicino al capolinea della linea T2 della tramvia, in viale Guidoni, alla periferia di Firenze. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: un 32enne marocchino, in Italia da tre anni e già noto alle forze dell’ordine con a carico alcune denunce e una condanna, è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, orrore in tramvia di notte: 17enne si addormenta, uno sconosciuto lo trascina giù e lo violenta

Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchinoUn incubo quello vissuto da un giovane di 17 anni che, dopo essersi addormentato sulla tramvia, è stato trascinato all'esterno del mezzo da uno...

Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a FirenzeIl ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando.

