Boom di scooter con targhe polacche | quanto si risparmia e cosa si rischia

Negli ultimi tempi, molti scooter con targhe polacche circolano in Italia, e questa tendenza è aumentata notevolmente. Secondo i dati, sono più di 45 mila i veicoli di questo tipo registrati nel nostro paese. La motivazione principale è il risparmio sui costi di immatricolazione e assicurazione, che in Polonia risultano più bassi rispetto all’Italia. Tuttavia, questa scelta può comportare rischi legali e sanzioni per chi utilizza veicoli in modo irregolare.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Negli ultimi anni è diventato sempre più comune vedere scooter e moto con targa polacca: in Italia sono oltre 45mila. Basta fermarsi a un semaforo, davanti a una scuola o in una zona di consegne per notare quanti mezzi non abbiano più targhe italiane. Un fenomeno cresciuto rapidamente nato come risposta a un problema strutturale: i costi delle assicurazioni per ciclomotori che nel Sud Italia sono tra i più alti d’Europa.🔗 Leggi su Today.it Boom di scooter con targhe polacche a Napoli: come funziona il sistema, quali rischi si corronoA Napoli e nei dintorni sono aumentati gli scooter con targhe polacche. Boom di scooter con targhe polacche a Napoli: come funziona il sistemaNapoli si riempie di scooter con targhe polacche, molti dei quali senza assicurazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Boom di appassionati di motori d'epoca 90esima alla mostra-scambio Novegro; Auto rimosse: la mappa degli interventi: Centro e Vomero guidano la classifica, periferie quasi senza carri attrezzi; I motociclisti sfrecciano a tutta velocità, minacciata la pace sui Colli, la raccolta firme contro il frastuono; La Vespa Piaggio 4 tempi diventerà patrimonio culturale. Boom di scooter con targhe polacche a Napoli: come funziona il sistema, quali rischi si corronoNegli ultimi anni, a Napoli e in tutta l’area metropolitana, è diventato sempre più comune vedere scooter e moto con targa polacca. Se ne contano circa 40.000. Basta fermarsi a un semaforo, davanti a ... napolitoday.it Boom di furti di scooter ’Scarabeo’: sette solo a ottobreSe da un lato calano i furti in appartamento, salgono quelli dei mezzi a due ruote, biciclette e scooter. I... Se da un lato calano i furti in appartamento, salgono quelli dei mezzi a due ruote, ... ilrestodelcarlino.it Boom di scooter con targhe polacche a Napoli: come funziona il sistema, quali rischi si corrono Le contromisure e perché tanti cittadini scelgono questa soluzione. Il nostro approfondimento cityne.ws/targhe facebook