Antonio Tajani ha iniziato un giro nelle zone colpite dagli eventi meteo estremi. Il vicepresidente del Consiglio europeo vuole vedere di persona i danni e capire quali aiuti servono alle comunità colpite. Si sposta tra le aree più colpite per confrontarsi con i responsabili locali e valutare le prossime mosse.

Il vicepresidente del Consiglio europeo, Antonio Tajani, ha avviato un tour istituzionale nelle regioni italiane colpite dai recenti eventi meteo estremi, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato delle aree interessate e valutare le misure di sostegno da attivare. La visita, iniziata lunedì, si è concentrata su territori colpiti da alluvioni, frane e forti precipitazioni, in particolare nel Centro-Sud Italia, dove le conseguenze del maltempo hanno causato danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive. Tajani si è mosso in prima persona, accompagnato da esperti tecnici e rappresentanti delle autorità locali, per raccogliere informazioni sulle esigenze reali delle comunità colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani in tour nelle aree colpite da eventi meteo estremi per valutare interventi di sostegno

Nel 2025, la Toscana si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dagli effetti della crisi climatica, con un totale di 41 eventi meteorologici estremi.

