LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 82-84 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | impresa bolognese nel Principato! Vildoza match-winner
La Virtus Bologna ha vinto in rimonta sul campo di Monaco, portando a casa una vittoria importante in Eurolega. La partita si è conclusa 84-82 grazie a un canestro decisivo di Vildoza negli ultimi secondi. I bolognesi hanno dimostrato determinazione e carattere, mettendo in difficoltà gli avversari fino alla fine. La sfida si è giocata nel Principato e ha regalato ai tifosi di Bologna un altro risultato positivo in questa stagione europea. La diretta si è chiusa con un grande applauso per la squadra, che ha conquistato un successo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:39 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 21:36 TOP SCORER: Monaco: James 17, Blossomgame 14, Okobo e Theis 12; Virtus Bologna: Alston Jr. 19, Morgan 15, Vildoza 13 OKOBO SBAGLIA! LA VIRTUS BOLOGNA ESPUGNA IL PRINCIPATO, MONACO KO 82-84! Anche coach Spanoulis ferma il gioco per un minuto di sospensione, con solo 4? rimasti da giocare. 82-84 VIIILDOOOZA! TRIPLAAAAAAAA Altro time-out chiamato da Dusko Ivanovic, con 18? rimasti sul cronometro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 37-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione bolognese nel secondo quarto, parità dopo 15?
LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 84-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-Nere non riescono nell’impresa nell’ultimo quarto, ad Atene vincono i padroni di casa
LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 58-54, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi provano a ricucire lo strappo nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JALLOW CANCELLA THEIS IN CONTROPIEDE! 62-57 Blossomgame da due per il +5. 60-57 MAAAAATT MOOORGAAAAN! oasport.it
DIRETTA/ Monaco Virtus Bologna (risultato finale 82-84): Alston 19 punti (Eurolega, 30 gennaio 2026)Diretta Monaco Virtus Bologna streaming video tv: trasferta complicata per le V nere, che vanno a sfidare i vice campioni di Eurolega. ilsussidiario.net
