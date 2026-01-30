LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 82-84 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | impresa bolognese nel Principato! Vildoza match-winner

La Virtus Bologna ha vinto in rimonta sul campo di Monaco, portando a casa una vittoria importante in Eurolega. La partita si è conclusa 84-82 grazie a un canestro decisivo di Vildoza negli ultimi secondi. I bolognesi hanno dimostrato determinazione e carattere, mettendo in difficoltà gli avversari fino alla fine. La sfida si è giocata nel Principato e ha regalato ai tifosi di Bologna un altro risultato positivo in questa stagione europea. La diretta si è chiusa con un grande applauso per la squadra, che ha conquistato un successo

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.