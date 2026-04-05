Il ritorno di Belén all’Isola niente tradimenti per Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio in Versilia

Questa settimana, tra le notizie di gossip e vita privata, si segnala il ritorno di Belén all’Isola dei Famosi e le ultime novità sulla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, che aspettano il loro terzo figlio in Versilia. La newsletter di Vanity offre anche tre curiosità che ancora non sono state divulgate e che i lettori potranno scoprire in anteprima.

Il grande ritorno di Belén all’Isola Da naufraga a conduttrice: Belén Rodríguez potrebbe tornare dove tutto è iniziato. Mediaset starebbe pensando a lei per guidare la prossima edizione de L’isola dei Famosi, trasformando il suo passato da concorrente in una nuova avventura al timone. Il reality, basato sulla sopravvivenza dei naufraghi su un’isola, dovrebbe andare in onda in estate su Canale 5 con puntate - stavolta - registrate. Niente tradimenti per Chiara Ferragni Chiara Ferragni sta ricostruendo la sua carriera pezzo dopo pezzo. Le proposte televisive piovono una dopo l’altra, ma lei le analizza con attenzione e le rifiuta quando non corrispondono ai suoi progetti, come nel caso del reality The Traitors Italia, in cui i concorrenti devono scoprire chi è il “traditore” tra di loro per vincere un premio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il ritorno di Belén all’Isola, niente tradimenti per Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio in Versilia Leggi anche: “Terzo figlio per Fedez”, la reazione di Chiara Ferragni Fedez comunica a Chiara Ferragni che aspetta il terzo figlio, la reazione di lei e il gossip su Giorgia MeloniDopo mesi di discrezione e vite private tenute lontane dai riflettori, torna a far parlare il mondo dei Ferragnez con una notizia destinata a... Argomenti più discussi: Belen Rodriguez torna ad Amici, quel triangolo (mai dimenticato) con Stefano De Martino ed Emma: Bella senz’anima; Quanto costano le scuole dei figli dei vip? Da Chanel e Isabel Totti a Santiago De Martino: le rette (da capogiro). Il ritorno di Belén all’ Isola , niente tradimenti per Chiara Ferragni e Fedez scatenato in VersiliaChiara Ferragni sta ricostruendo la sua carriera pezzo dopo pezzo. Le proposte televisive piovono una dopo l’altra, ma lei le analizza con attenzione e le rifiuta quando non corrispondono ai suoi ... vanityfair.it Chiara Ferragni: la svolta dell’artigianato italianoChiara Ferragni punta sull'artigianato italiano. La nuova strategia di comunicazione tra ritorno alle origini, sentiment positivo. lagazzettadellospettacolo.it "Ragazze basta stare con stro*** disumani. non c’è niente di più sexy di un uomo che ti ami senza prenderti per il cu*o" Chiara Ferragni facebook