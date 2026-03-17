A Milano si fa strada il gossip su Fedez, dopo settimane di indiscrezioni il settimanale Chi ha pubblicato foto che mostrano il rapper con Giulia Honegger, la sua attuale compagna. Nelle immagini si vede la coppia e si ipotizza una possibile gravidanza, alimentando le voci sul terzo figlio del musicista. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e fan.

A Milano si respira aria di festa attorno a Fedez. Dopo settimane di indiscrezioni, è il settimanale Chi a pubblicare le immagini che sembrano confermare i rumor dell’ultimo periodo: vicino al rapper compare Giulia Honegger, sua attuale compagna, e gli scatti sembrano suggerire una dolce attesa. Le fotografie rese pubbliche dalla rivista ritraggono la coppia nel capoluogo lombardo mentre festeggia quella che appare come una notizia importante. Un clima sereno e complice, che rafforza le voci circolate negli ultimi tempi circa un probabile allargamento della famiglia. La relazione tra Fedez e Giulia è relativamente recente ma già molto solida. I primi avvistamenti insieme risalgono all’estate scorsa e, da allora, i due non si sono più nascosti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Terzo figlio per Fedez”, la reazione di Chiara Ferragni

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