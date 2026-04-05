AGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara Palermo-Avellino. "Il presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero", afferma il club di viale del Fante. "Gradito ritorno oggi allo Stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella - si legge sui sociale del Palermo Fc - che per la seconda volta, dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto, ha voluto essere presente al Barbera, questa volta in occasione della gara tra Palermo e Avellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?Avellino

Il Presidente Mattarella sugli spalti per Palermo-AvellinoTempo di lettura: < 1 minuto Serata speciale allo stadio Stadio Renzo Barbera, dove in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino si...

L'ironia di Mattarella conquista Gasperini: "Grande tifoso, allo stadio per il Palermo quando giocavo io"Così l'allenatore della Roma alla vigilia della gara con il Napoli a chi gli chiede della battuta tra il presidente della Repubblica e Sofia Goggia...

Temi più discussi: Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Georgia; Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia a Milano; Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle Marche.

Messaggio di Pasqua del presidente Mattarella a Papa Leone XIVIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta Papa Leone XIV in occasione della Pasqua, sottolineando l'importanza del dialogo e ringraziando per le visite pastorali in Italia ... notizie.it

Sergio Mattarella sceglie San Severino per le celebrazioni del 25 AprileIL PRESIDENTE della Repubblica festeggerà la Festa della Liberazione nella città che ha insignito della Medaglia d’oro al merito civile. Il sindaco Rosa Piermattei: «Riconoscimento di una storia fatta ... cronachefermane.it

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione delle celebrazioni pasquali rivolgendo al pontefice, "a nome del popolo italiano e mio personale, i più fervidi auguri in occasione della Santa Pasqua, la facebook

MENOMALE CHE SERGIO C'E'! - IL MESSAGGIO DI AUGURI DI PASQUA CHE IL SERGIO MATTARELLA HA INVIATO A.. x.com