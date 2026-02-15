L' ironia di Mattarella conquista Gasperini | Grande tifoso allo stadio per il Palermo quando giocavo io
Il presidente Mattarella ha catturato l’attenzione di Gasperini, che ricorda come fosse presente allo stadio durante le partite del Palermo ai tempi in cui giocava. Gasperini, infatti, racconta di averlo visto spesso tra il pubblico, dimostrando un interesse genuino per il calcio anche quando ricopriva incarichi istituzionali. Un ricordo che mette in luce la passione del capo dello Stato per il calcio, risalente a molti anni fa.
Così l'allenatore della Roma alla vigilia della gara con il Napoli a chi gli chiede della battuta tra il presidente della Repubblica e Sofia Goggia nel corso delle Olimpiadi "Mattarella? Lui è sempre stato appassionato di calcio, quando io giocavo lui veniva a seguire il Palermo". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli a chi gli chiede della battuta tra il Capo dello Stato a Sofia Goggia durante i Giochi di Milano Cortina. "Lo sa perché Gasperini è così bravo? Perché è stato due volte al Palermo", la frase del presidente della Repubblica alla sciatrice azzurra, riferendosi alla propria città natale.
Gli artisti di Sanremo cantano Azzurro, l'ironia di Mattarella: «La sapevo, ma mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni»Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l'emozionato ringraziamento d ...
