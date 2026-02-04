Inter Torino Infantino presente all’U-Power Stadium! C’è anche il presidente della FIFA sugli spalti per il match di Coppa Italia

Gianni Infantino si trova sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per il match di Coppa Italia tra Inter e Torino. Il presidente della FIFA ha assistito alla partita, che si presenta come una serata di festa anche fuori dal campo. La presenza di Infantino ha attirato l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando l’interesse internazionale per questa sfida.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.»

