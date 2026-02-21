Olimpiadi Trump salta la finale di hockey | il presidente resta a Washington Atteso il capo dell’Fbi sugli spalti

Donald Trump decide di non partire per Milano e resta a Washington, dove si trova per motivi personali. La sua assenza dalla finale olimpica di hockey, prevista domenica 22 febbraio, è stata confermata ufficialmente. L’evento si svolge all’Arena Santa Giulia, ma il presidente preferisce seguire la partita da lontano. Tra i presenti ci sarà il capo dell’Fbi, che assisterà all’incontro tra le nazionali. La decisione di Trump provoca molte reazioni tra gli spettatori presenti.

Niente colpo di scena all’Arena Santa Giulia. Donald Trump non volerà a Milano per la finale olimpica di hockey contro il Canada di domenica 22 febbraio. A spegnere le speranze di chi attendeva il presidente americano sugli spalti è l’agenda ufficiale della Casa Bianca, che per domani riporta due impegni inderogabili a Washington tra le 8 e le 12. Tramonta così l’ipotesi di una visita lampo del tycoon proprio nel momento clou delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La nazionale a stelle e strisce non resterà comunque sola. Atteso il capo dell’Fbi. Dopo il sostegno del vicepresidente J.D. Vance, rimasto in Italia per alcuni giorni dopo l’inaugurazione, a guidare la delegazione istituzionale domani dovrebbe essere il capo dell’Fbi Kash Patel. 🔗 Leggi su Open.online

Alla finale di hockey di Milano Cortina il capo dell'Fbi. Polemica in Usa per la trasfertaKash Patel, direttore dell’Fbi, ha deciso di assistere alla finale di hockey a Milano Cortina, suscitando reazioni negli Stati Uniti.

Trump è una catastrofe, ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell’FbiLa visita di Kash Patel a Londra a maggio, per partecipare alla riunione annuale dei vertici delle agenzie di sicurezza dei Paesi dell’alleanza Five Eyes, ha fatto molto parlare.

