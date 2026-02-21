Olimpiadi Trump salta la finale di hockey | il presidente resta a Washington Atteso il capo dell’Fbi sugli spalti
Donald Trump decide di non partire per Milano e resta a Washington, dove si trova per motivi personali. La sua assenza dalla finale olimpica di hockey, prevista domenica 22 febbraio, è stata confermata ufficialmente. L’evento si svolge all’Arena Santa Giulia, ma il presidente preferisce seguire la partita da lontano. Tra i presenti ci sarà il capo dell’Fbi, che assisterà all’incontro tra le nazionali. La decisione di Trump provoca molte reazioni tra gli spettatori presenti.
Niente colpo di scena all’Arena Santa Giulia. Donald Trump non volerà a Milano per la finale olimpica di hockey contro il Canada di domenica 22 febbraio. A spegnere le speranze di chi attendeva il presidente americano sugli spalti è l’agenda ufficiale della Casa Bianca, che per domani riporta due impegni inderogabili a Washington tra le 8 e le 12. Tramonta così l’ipotesi di una visita lampo del tycoon proprio nel momento clou delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La nazionale a stelle e strisce non resterà comunque sola. Atteso il capo dell’Fbi. Dopo il sostegno del vicepresidente J.D. Vance, rimasto in Italia per alcuni giorni dopo l’inaugurazione, a guidare la delegazione istituzionale domani dovrebbe essere il capo dell’Fbi Kash Patel. 🔗 Leggi su Open.online
Alla finale di hockey di Milano Cortina il capo dell'Fbi. Polemica in Usa per la trasfertaKash Patel, direttore dell’Fbi, ha deciso di assistere alla finale di hockey a Milano Cortina, suscitando reazioni negli Stati Uniti.
Trump è una catastrofe, ma non avete idea di quanto lo sia il capo dell’FbiLa visita di Kash Patel a Londra a maggio, per partecipare alla riunione annuale dei vertici delle agenzie di sicurezza dei Paesi dell’alleanza Five Eyes, ha fatto molto parlare.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Da Trump curler al salto con il muletto: sui social si ride sulle Olimpiadi con l’Ai; Donald Trump a Milano per le Olimpiadi: l'ipotesi del presidente Usa tra il pubblico per tifare la squadra di hockey; Ipotesi Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi; Vannacci il Charles de Gaulle italiano, il Petrecca-gate, Salvini e la (s)fortuna alle Olimpiadi: lo stupidario top 30.
Olimpiadi, Donald Trump in Italia per la finale di hockey? La decisione ufficialeDonald Trump sarà presente alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina? La decisione e le reazioni nel mondo sportivo e politico. notizie.it
Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazzaLa finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica ... ilfattoquotidiano.it
Donald Trump non sarà a Milano per le Olimpiadi invernali. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe annullato il viaggio che lo avrebbe portato ad assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio. Nei giorni scorsi una delegazione Usa aveva partecipato a un v - facebook.com facebook
Olimpiadi, improbabile la visita last minute di Trump a Milano. Ma la città si prepara alla protesta: «Qui non sei il benvenuto» x.com