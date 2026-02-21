Riscaldamento climatico oltre i 3 °C il maxi piano Ue per sopravvivere

Il riscaldamento climatico ha superato i 3 °C, causando gravi danni all’ambiente europeo. Secondo il comitato scientifico Esabcc, il continente paga già un costo elevato a causa della poca attenzione alle misure di adattamento. La scarsità di interventi riduce la capacità di affrontare eventi meteorologici estremi e ondate di calore più intense. La mancanza di strategie efficaci mette a rischio la sicurezza di molte comunità. La situazione richiede interventi immediati per limitare i danni futuri.

Il comitato scientifico europeo (Esabcc) ha decretato che il continente sta già pagando un alto prezzo per la sua mancanza di preparazione a un futuro sempre più caldo. Secondo questo, i Paesi europei dovrebbero iniziare a prepararsi a un riscaldamento globale di tipo “catastrofico”, ovvero di 3 °C. È stato definito “un compito arduo, ma allo stesso tempo fattibile”. A descrivere la situazione di allarme per il clima, ma anche la fattibilità delle politiche ambientali attuabili, è una serie di dati giunti alla fine del 2025. Al momento gli sforzi per l’adattamento alle temperature in aumento sono considerati inadeguati e il nuovo rapporto consiglia di prepararsi a un mondo ben più caldo rispetto a quello previsto dall’accordo di Parigi del 2015.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Riscaldamento climatico e scioglimento dei ghiacciai: cause, conseguenze e soluzioni sostenibili.

