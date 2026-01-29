Mediterraneo c’è un’oasi climatica che resiste al riscaldamento | studio della Stazione Anton Dohrn

Un nuovo studio della Stazione Anton Dohrn rivela che nel Mediterraneo c’è un’area che resiste al riscaldamento globale. La ricerca mostra come questa piccola oasi climatica riesca a mantenere condizioni più stabili rispetto ad altre zone del mare. Ricercatori italiani hanno analizzato i dati e scoperto che, nonostante il riscaldamento in corso, questa zona conserva un habitat più equilibrato, un dettaglio importante per la biodiversità del Mediterraneo.

Il Mar Mediterraneo è uno degli hotspot di biodiversità più importanti al mondo, ma anche uno dei bacini più vulnerabili agli effetti combinati delle attività umane e del cambiamento climatico. Un nuovo studio scientifico appena pubblicato sulla rivista “Biodiversity and Conservation” documenta tuttavia una scoperta di grande rilievo: nel Mediterraneo orientale esiste una vera e propria zona rifugio climatica in grado di offrire una possibilità di sopravvivenza a molte specie minacciate dall’aumento delle temperature. La ricerca, dal titolo “Upwelling generates a unique refugium from climate change in the fast warming Eastern Mediterranean Sea”, è stata condotta dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) in collaborazione con l’Enalia Physis Environmental Centre di Cipro, diversi atenei ciprioti, l’Università di Vienna e numerosi altri istituti di ricerca europei e internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

