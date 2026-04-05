Il cronista fissato con la sola notizia in grado di cambiare tutto il mondo

Vittorio Messori, giornalista e intellettuale, ha iniziato la sua carriera con una formazione tra pensatori laici. Nel suo libro «Ipotesi su Gesù», ha narrato come la lettura dei Vangeli lo abbia portato a una conversione al cattolicesimo. La sua passione per le notizie si è concentrata sulla scoperta di fatti e dettagli, senza ricorrere a interpretazioni o supposizioni. La sua formazione e le sue scelte personali hanno segnato il percorso professionale nel mondo dell’informazione.

Vittorio Messori giornalista e intellettuale cresciuto tra pensatori laici, nel best seller «Ipotesi su Gesù» raccontò l’adesione al cattolicesimo grazie ai Vangeli. Ha fatto tornare Cristo, da motivo di imbarazzo, un fatto imprescindibile. Si è spento nel cuore del mistero che ha indagato per tutta la vita. Alle ore 21.45 di un Venerdì Santo denso di significato, il cuore di Vittorio Messori ha cessato di battere nella sua casa di Desenzano sul Garda. Aveva 84 anni e, come un ultimo capitolo scritto dalla Provvidenza, la sua dipartita sembra quasi voler ricalcare quell’unisono spirituale che lo legava alla moglie, la giornalista e scrittrice Rosanna Brichetti, scomparsa nel Sabato Santo del 2022. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il cronista fissato con la sola notizia in grado di cambiare tutto il mondo Leggi anche: Marina Berlusconi e Tajani, "faccia a faccia già fissato": così può cambiare tutto I 5 eventi in grado di cambiare il weekend a Lecco e provinciaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Le iniziative in programma da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel... IL CASO DI STEFANIA ALBERTANI