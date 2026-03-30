Mercoledì o giovedì si terrà un incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera. L'obiettivo dichiarato è quello di discutere questioni interne e cercare di contenere le tensioni già presenti al loro interno. La riunione è stata fissata in anticipo, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici dell'incontro.

Un faccia a faccia "per provare a frenare la slavina interna". Il Corriere della Sera definisce così l'incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, previsto tra mercoledì e giovedì prossimi. Un incontro, tra il segretario e la figlia del fondatore, che potrebbe ridisegnare Forza Italia. La sconfitta al referendum ha provocato subito uno scossone nel partito che nel centrodestra più voleva la riforma della giustizia, con le dimissioni del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri chieste e ottenute dagli onorevoli azzurri a Palazzo Madama. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47012588 "Se si vuole dare una scossa al partito, concordiamola. Io non posso subirla", sono le parole che il Corsera attribuite al ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marina Berlusconi e Tajani, "faccia a faccia già fissato": così può cambiare tutto

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