I 5 eventi in grado di cambiare il weekend a Lecco e provincia

Il fine settimana a Lecco e nella provincia promette di essere movimentato con cinque eventi principali che attirano l’attenzione. Il meteo sarà variabile e non garantisce sole, ma le manifestazioni in programma sono numerose e coinvolgenti. Tra spettacoli, incontri e appuntamenti culturali, le occasioni non mancheranno per vivere il weekend in modo diverso e dinamico.

Le iniziative in programma da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Non sarà un weekend di sole, bensì variabile dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi proposti saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. KICKBOXING PER DONNE - Speciale Festa della donna con Kickboxing Lecco. La società sportiva lecchese propone infatti un corso femminile no contact gratuito rivolto alle donne in occasione della Giornata a loro dedicata.